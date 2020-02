Ostercamp bereitet auf Prüfungen vor

Fürth.Sonderschichten machen sich bezahlt: Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs, die am Ostercamp der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth teilnehmen, sind bestens vorbereitet für die schriftlichen Prüfungen zur Erlangung des Haupt- und Realschulabschlusses.

In der Zeit vom 6. bis zum 9. April stehen Fachlehrer bereit, um jeweils zwischen 8 und 13 Uhr in Gruppen von zehn bis 20 Schülern den für die Prüfungen relevanten Stoff in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch zu vermitteln. Jeder Schüler hat die Wahl, welche Fächer er belegen möchte. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten.

Schüler aus dem neunten und zehnten Jahrgang sollten sich bis spätestens Samstag, 14. März, bei Stufenleiterin Astrid Schulze Icking oder im Schülersekretariat der HBS anmelden. Lehrer oder Lehramtsstudenten, die sich als Kursleiter engagieren möchten, können sich dort ebenfalls melden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.02.2020