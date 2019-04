Ostereierschießen am Palmsonntag

Lindenfels.Der Schützenverein Lindenfels lädt alle Einwohner sowie Gäste und Freunde des Vereins zum Ostereierschießen ein. Die Veranstaltung ist morgen (Sonntag) von 14 Uhr bis 17 Uhr im Schützenhaus des Vereins im Buchwald.

Mit jedem Schuss in das Schwarze der Zielscheibe gewinnt der Schütze ein buntes Osterei. Geschossen wird mit vereinseigenen Luftgewehren. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt keine Übung und keine besonderen Fähigkeiten im Schießen voraus. Alle Teilnehmer können daher leicht zu bunten Ostereiern gelangen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, neben Kaffee und Kuchen werden auch belegte Brötchen angeboten. Auch Spaziergänger, die nicht am Schießen teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen. Die Sportschützen freuen sich auch in diesem Jahr über eine rege Teilnahme an der Veranstaltung. red

