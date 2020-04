Osterhasen besuchten Schlierbach

Schlierbach.Am Ostersonntag kam das Osterhasenpaar zu Besuch nach Schlierbach. Dabei lief alles ganz den Corona-Regeln entsprechend ab. Herr und Frau Osterhase legten entlang der Straßen Eier für die Kinder ab.

Aus sicherer Entfernung durften ihnen Kinder, Eltern, Großeltern und auch einige Wanderer zuwinken. Für alle war das ein positives Erlebnis in dieser entbehrungsreichen Zeit. Da das Ostereiersuchen am Ostermontag, zu dem der Spielkreis Schlierbach traditionell einlädt, aufgrund der Epidemie entfallen musste, hatten sich die Osterhasen einfach so auf den Weg gemacht.

Zu zweit aus dem gleichen Hasenbau darf man ja spazieren gehen. Und Ostereier zu verstecken ist auch nicht verboten. red/Bild: Vetter

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.04.2020