Pädagogischer Tag zum Thema „Medien im Unterricht“

Lindenfels.Im Mittelpunkt eines pädagogischen Tages an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels stand der Einsatz von Medien im Unterricht. Michael Krüger vom Medienzentrum in Heppenheim informierte das Kollegium der Grundschule über den Digitalpakt des hessischen Kultusministeriums und die damit verbundenen Anforderungen sowie auch Unterstützungsangebote für die Schule.

In Teamarbeit entstanden Präsentationen mit dem Beamer sowie Podcasts und Trickfilme. Die neu gewonnenen Erfahrungen sollen in den Unterricht einfließen. red/Bild: Schule

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020