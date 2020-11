Papier wird eingesammelt

Glattbach.Die Freiwillige Feuerwehr Glattbach bietet morgen (Samstag) eine Papiersammlung in Glattbach und Winkel an. Dabei sind die Mitglieder der Feuerwehr in Zweier-Teams unterwegs, um den Regeln in der Corona-Pandemie gerecht zu werden.

„Bitte legen Sie Ihr Papier gebündelt bis spätestens 10 Uhr vor die Tür“, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Es wird darum gebeten, keine Kartonagen dazuzustellen. Diese können als Behälter für Altpapier verwendet werden, werden einzeln aber nicht angenommen. Sollten sich große Kartonagen im Container befinden, wird die Sammlung nicht vergütet“, informierte der Feuerwehr-Vorsitzende Bernd Rettig über die Hintergründe.

Rettig sagte, der Erlös der Papiersammlung komme der Feuerwehr und somit dem Brandschutz zugute. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.11.2020