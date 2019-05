PC-Probleme behandeln

Fürth.Der fünfte “PC Stammtisch für Senioren” der Kolpingsfamilie Fürth in diesem Jahr findet am heutigen Donnerstag, 9. Mai, im Kolpingheim (neben der katholischen Kirche) statt. Interessierte Gäste sind wie immer willkommen. Beginn ist um 18 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt zwei Stunden. Laptop- Besitzer sollten diesen nach Möglichkeit mitbringen. WLAN steht zur Verfügung so dass neben den allgemeinen Problemen mit dem PC, auch Probleme mit dem Internet bereits während des Stammtisches behandelt und beseitigt werden können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.05.2019