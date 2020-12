Pfarrer tourt mit dem Lkw durch den Ort

Winterkasten.Dieses Jahr darf zu Weihnachten und Neujahr die Gemeinde nicht zu den Gottesdiensten in der Winterkäster Waldhufenkirche kommen. Deshalb kommt der Gottesdienst zur Gemeinde – falls nicht neue Corona-Bestimmungen die Pläne der evangelischen Gemeinde durchkreuzen.

An Heiligabend wird Pfarrer Sebastian Hesselmann an sechs Stationen in Winterkasten predigen. In Laudenau wird er mit einem von Karl-Heinz Götz zur Verfügung gestellten Predigt-Lkw zu zwei Plätzen kommen.

Die Tournee beginnt mit den zwei Weihnachts-Kurzgottesdiensten in Laudenau: ab 16 Uhr am Dorfteich und etwa 20 Minuten später im Unterdorf auf dem Schmittsweg. Für die musikalische Begleitung mit Gesang, Klavier und Gitarre sorgen Simone Spielmann, die Leiterin des Kinderchors Rainbow-Kids, sowie ihre Söhne Lukas und Niklas.

Youtube-Gottesdienst geplant

Ab 18 Uhr folgen unter dem Motto „Winterkasten im Lichtermeer“ sechs Weihnachtsandachten im Waldhufendorf mit Akkordeon-Begleitung. Joachim Schramm, Saskia Gehron, Heinz Gehron und Armin Vollrath spielen dabei in wechselnder Besetzung.

Erste Station ist im Oberdorf im Schleichweg, Ecke Am Tannenberg, die zweite am Beraterhaus, die dritte auf dem Parkplatz des Gasthauses Zum Raupenstein, die vierte bei der Firma Katzenmeier und die fünfte im Unterdorf an der alten Balseschmied. Die sechste und letzte Andacht hält Pfarrer Hesselmann unterhalb der ehemaligen Bäckerei Eckstein. Die Kollekte am Heiligabend ist wie jedes Jahr für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, steht ab 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal und auf der Internet-Seite der Kirchengemeinde ein Online-Weihnachtsgottesdienst mit dem Gospelchor und dem Corona-Minichor zum Ansehen bereit.

„Zum Ausklang der Tage“ beginnt am Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember, um 10 Uhr ein musikalischer Weihnachts-Kurzgottesdienst in der Waldhufenkirche mit Gabriele und Klaus Thielitz.

Der Altjahresgottesdienst in der Kirche wird in diesem Jahr ersetzt durch eine Andacht unter dem Titel „Zwölf Minuten mit Gott“ am Röttweg vor der Kirche. Sie beginnt um 17 Uhr. Zum neuen Jahr gibt es dann am 1. Januar drei Liedandachten vom Lastwagen mit dem Corona-Mini-Chor. Die erste beginnt um 11 Uhr an der Firma Katzenmeier. Der zweite Stopp ist an der Hauptstraße 74 und der dritte in der Gumpener-Kreuz-Straße vor dem Fuhrunternehmen Götz. Weiter geht es am Sonntag, 3. Januar, ab 10 Uhr mit einem Online-Gottesdienst zum Jahresanfang unter dem Titel „Leuchtpunkte“. ppp

