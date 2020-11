Pfarrer zum Rapport einbestellt

Schlierbach.Der Pfarrer des evangelischen Kirchspiels in Schlierbach hat mit Aussagen in einem Gemeindebrief den Unmut seiner irdischen Dienstherren auf sich gezogen. In dem Schriftstück kritisiert Martin Polivka die Maskenpflicht bei Gottesdiensten, stellt die Gefährlichkeit des Coronavirus infrage und schreibt von einem „zwanghaften Schutz in Form von Distanz, Atembehinderung und Freiheitsentzug“. Auch die Freiheit zur christlichen Religionsausübung werde dabei unverhältnismäßig verletzt.

Die Verwaltung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau hat den Schlierbacher Pfarrer zu einem dienstlichen Gespräch einbestellt, wie Bernd Biewendt mitteilte, der im Dekanat Bergstraße zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist.

Ein „Schmerzensaufschrei“

Auf Nachfrage kündigte Polivka an, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher zu diesem Thema zu äußern. Der Brief sei als ein spontaner „Schmerzensaufschrei“ zu deuten. Einige Punkte seien unglücklich formuliert. Bis auf Weiteres werde er alle Gottesdienste, auch bei Wind und Wetter, im Freien abhalten. Auch Polivka erwähnte das anstehende Gespräch mit der Kirchenverwaltung.

Bereits vor einiger Zeit hatte es ein Dienstgespräch zwischen Polivka und der Kirchenverwaltung gegeben, nachdem der Pfarrer im Schlierbacher Pfarrgarten Plakate mit einem ähnlichen Inhalt wie jenem des Gemeindebriefs aufgehängt hatte. Im Anschluss an die Unterredung hatte sie Polivka wieder abgehängt, wie Bernd Biewendt erläuterte.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020