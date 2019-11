Pfarrgemeinderat wird gewählt

Lindenfels.Katholiken ab 16 Jahre im Bistum Mainz wählen am Wochenende vom 9. auf den 10. November ihre Pfarrgemeinderäte. In Lindenfels kandidieren Norbert Höly, Norbert Kulig, Sebastian Höly und Jana Kirch für Sitze in dem Laiengremium der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels. Wahlbenachrichtigungen werden in Lindenfels dieses Jahr nicht verschickt. Die Briefwahl kann bis Mittwoch, 6. November, 12 Uhr, im Pfarrbüro Lindenfels und bis Donnerstag, 7. November, 17 Uhr, im Pfarrbüro Fürth beantragt werden. Wahllokal in Lindenfels ist das Pfarrheim. Gewählt werden kann dort am Samstag, 9. November, von 17 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. November, 10 und 12 Uhr.

Das Krumbacher Pfarrheim ist für die Wahlen am 10. November von 9 bis 16 Uhr geöffnet, das Pfarrheim in Rimbach am 10. November von 10 bis 16 Uhr. In Fürth kann im Schwester-Theresia-Kindergarten gewählt werden, und zwar am 9. November von 18 bis 20.30 Uhr und am 10. November von 10.30 bis 17 Uhr. red

