Pfarrgruppe hält an Gottesdiensten fest

Lindenfels.Nachdem die evangelischen Kirchengemeinden ihre Gottesdienste an Weihnachten abgesagt haben, weist die katholische Pfarrgruppe Fürth / Lindenfels darauf hin, dass ihre Weihnachts-Gottesdienste wie geplant angeboten werden, falls dies nach den aktuellen politischen Vorgaben gestattet ist.

Einzige Ausnahme ist der ökumenische Wortgottesdienst, der an Heiligabend ab 15 Uhr im Lindenfelser Kurgarten geplant war. Dieser wird aus der evangelischen Kirche ins Internet übertragen werden.

Die Krippenfeier in Fürth an Heiligabend ab 15 Uhr ist nicht auf dem Vorplatz der Fürther Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer, sondern aufgrund der zahlreichen Anmeldungen auf dem Schulhof der Heinrich-Böll-Schule. Die Christmette an Heiligabend um 22 Uhr in der Rimbacher Pfarrkirche Sankt Elisabeth wird auch auf der Facebook-Seite der Katholischen jungen Gemeinde Rimbach ausgestrahlt werden.

Nicht unangemeldet kommen

Die Pfarrgruppe bittet darum, dass die Gläubigen, die sich nach der Anmeldung zu einem Gottesdienst umentscheiden, in den Pfarrbüros in Fürth oder Lindenfels absagen, so dass die Plätze weitergegeben werden können. Alle angemeldeten Teilnehmer sollten spätestens eine Viertelstunde vor Beginn an der Kirche sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Mitglieder des Ordnungsdienstes zu entlasten. Damit niemand weggeschickt werden muss, fordert die Pfarrgruppe dazu auf, nicht unangemeldet zu den Gottesdiensten zu erscheinen.

Die Gemeinde darf nicht in den Halleluja-Ruf und das Sanctus mit einstimmen. Stattdessen gilt für alle Gottesdienste ein striktes Gesangsverbot. Eine Schola aus maximal vier Personen darf bei der Messfeier mitwirken. Nach den Gottesdiensten sollten die Gläubigen unverzüglich nach Hause. mw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020