Pfarrstellen und Haushalt

Winterkasten.Die Verteilung der Pfarrstellen für die Jahre 2020 bis 2024 und der Dekanatshaushalt für das laufende Jahr sind die Hauptthemen der Frühjahrssynode des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald am kommenden Freitag, 8. März, in der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Wiebelsbach.

Die Synode beginnt mit einer Andacht und der Einführung von Dekanats-Jugendreferentin Manuela Bodensohn, der Referentin für die „Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte“, Rose Schließmann, und der Gemeindepädagogin Stefanie Schäfer durch die stellvertretende Dekanin Evelyn Bachler. Die musikalische Gestaltung übernimmt Dekanatskantor Ulrich Kuhn.

Die Sitzung ist öffentlich. Die Synode ist das regionale Kirchenparlament des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Es tagt dreimal im Jahr, besteht aus 75 Personen und vertritt 40 Kirchengemeinden mit 56 000 Mitgliedern zwischen Babenhausen und Winterkasten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019