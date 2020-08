Picknick im Pfarrgarten zum Schulstart

Lindenfels.Auch in diesem Jahr feiert will die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten einen Familiengottesdienst zum Schulanfang feiern. Die Feier am Sonntag, 16. August, beginnt um 10.30 Uhr und richtet sich besonders an die Kinder, die dienstags darauf zum ersten Mal in die Schule gehen werden. Alle anderen sind genauso herzlich mit ihren Familien eingeladen.

Anders als im Gemeindebrief abgedruckt, wird der Gottesdienst nicht im Kindergarten, sondern im Pfarrgarten gefeiert. Es gibt dort einen (Picknick-)decken-Gottesdienst. Mit Stühlen werden Stellen markiert, an denen Familien sich mit einer Decke oder Kissen lagern können.

Decken müssen, ein Picknick oder Getränke für den Gottesdienst dürfen mitgebracht werden, da die Kirchengemeinde nichts anbieten darf. Weitere Sitzgelegenheiten werden nicht aufgestellt, um die Corona-Regeln beachten zu können.

Es soll trotzdem ein fröhlicher, kindgerechter Gottesdienst werden, auch mit einer Video-Sequenz mit einem bekannten Bären, an dessen Ende der Segen für die Schüler steht. Der Pfarrgarten der Waldhufenkirche liegt oberhalb des Gemeindezentrums direkt am Röttweg. Bei Regen fällt der Gottesdienst aus, da ein Ausweichen in die Waldhufenkirche für Gottesdienste mit vielen Besuchern nicht möglich ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020