Pilates-Kurs in Lindenfels

Lindenfels.Pilates ist ein Ganzkörper-Training, das Atemtechnik, Kraftübungen und Stretching zu harmonischen, fließenden Bewegungen verbindet. Die Besonderheit des Trainingssystems, ist das Wechselspiel aus Dehnung und Kräftigung der Muskulatur.

Die Kreisvolkshochschule bietet in Lindenfels einen Pilates-Kurs an. Teilnehmer sollten über sportliche Vorerfahrungen verfügen. Der Kurs läuft ab morgen jeweils dienstags in der Zeit von 20 bis 21.15 Uhr in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. red

