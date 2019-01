Pilates und Floristik

Lindenfels.Im Februar starten die neuen Kurse der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lindenfels. Ansprechpartnerin ist Margit Otto (Tel. 06255 / 2703). Hier gibt es noch freie Plätze:

Bauch-Beine-Po: dienstags zwischen 18.30 und 20 Uhr ab 19. Februar in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule.

Pilates-Training (Aufbau): dienstags von 20 bis 21.15 Uhr ab 19. Februar in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule.

Floristik mal anders: am Samstag, 9. März, von 9.30 bis 14 Uhr sowie am Sonntag, 10. März, von 10 bis 13 Uhr Jägersgarten 15 in Schlierbach.

Englisch: Kurs langsameres Lerntempo, mittwochs in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr ab dem 20. Februar im Bürgerhaus.

