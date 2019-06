Pilgertag in Fischbachtal

Fischbachtal.„Steh auf und geh“ – so lautet das Motto des mittlerweile zwölften Ökumenischen Pilgertages in Fischbachtal am Samstag, 29. Juni. Das Motto ist wieder inspiriert von den Aktivitäten der Initiative Fischbachtal kreativ, die sich seit sieben Jahren für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt und das Jahr 2019 dem vielschichtigen Thema Mobilität und Nachhaltigkeit widmet.

Der Pilgertag beginnt um 10 Uhr an der Sankt-Jost-Kapelle in Niedernhausen mit einer Andacht. Anschließend wandert die Gruppe auf dem Sankt-Jost-Pilgerweg zum Rimdidim, dann über Steinau nach Billings und nach der Mittagsrast und einem Stopp im Schloss Lichtenberg nach Niedernhausen. Hier endet der Pilgertag gegen 17.30 Uhr mit einer Andacht in der Sankt-Johannes-der- Täufer-Kirche.

Die Wanderung ist rund 17 Kilometer lang. Es werden dabei Lieder gesungen, genauso wird es Zeiten des Schweigens und des Redens geben. An den Stationen sollen spirituelle Impulse, die das Thema „Mobilität und Nachhaltigkeit“ beleuchten, als Anregung zum Diskutieren dienen. red

Info: Nähere Informationen unter st-jost.fischbachtal.de/

