Pkw kollidiert mit Weschnitztalbahn: ein Verletzter

Mörlenbach.Bei einem Zugunfall in Mörlenbach ist gestern Nachmittag ein Mann verletzt worden. Der Pkw-Fahrer war gegen 17.20 Uhr zwischen Mörlenbach und dem Kreisel am Abzweig nach Zotzenbach auf die Gleise der Weschnitztalbahn gefahren. Sein Fahrzeug kollidierte dort mit einem Zug, der in Richtung Mörlenbach unterwegs war. Der Lokführer und die fünf Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. stri/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018