Poker um die alte Luise zum Jahresende

Lindenfels.Die Frage nach der Zukunft des Luisenkrankenhauses in Lindenfels steht auch zum Jahresende hin weiter im Raum. Wie von den derzeitigen Eigentümern zu erfahren ist, laufen in diesen Tagen Verhandlungen mit mehreren Investoren, die das alte Klinikgebäude am Schlierbacher Weg einer neuen Nutzung zuführen könnten. Einige Gespräche seien auch schon sehr weit gediehen. Genaueres könne aber mit Blick

...