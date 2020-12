„Politiker bedroht und beleidigt“

Lindenfels.In seiner aktuellen Bürgerpost hält der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig (Bild: Neu) zum Jahresende hin Rückschau.

Nicht erst die Proteste zum Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen hätten gezeigt, dass der „sogenannte Bürgerwille“ sehr vielfältig sein könne und schon auch mal gegenläufige Interessenslagen aufzeige, stellt der Rathauschef fest.

An vielen Stellen hätten die ehrenamtlichen Stadtverordneten oder Gemeindevertreter Land auf Land ab damit zu tun, Veränderungen würden teilweise massiv bekämpft . „Emotionen kochen in Bürgerversammlungen hoch, Hörensagen und ,gesunder Menschenverstand’ gilt mehr als Fakten und Expertenwissen“, kritisiert Helbig. Ehrenamtliche Politiker und auch hauptamtliche Bürgermeister würden öffentlich bedroht und beleidigt.

Corona größte Herausforderung

„Im Sommer hätte ich nicht gedacht, dass uns die zweite Welle so massiv erreicht, schon gar nicht in Lindenfels. Wir hatten lange Zeit nur zwei Fälle und sind nun auch zweistellig. Es bleibt die bisher größte Herausforderung in meinem Amt als Ihr Bürgermeister“, beschreibt Helbig seine Eindrücke von der Corona-Pandemie. Er stehe jedoch dazu, „dass die Verantwortlichen in Bund, Land, Kreis und den Städten und Gemeinden versucht haben – und immer noch versuchen – im Sinne der gesamten Bevölkerung mit Augenmaß zu entscheiden.“

Froh sei er, dass es gelang, das Schwimmbad im Sommer ohne größere Probleme offenzuhalten, bekundete Helbig. Wegen der Pandemie öffnete das Freibad im Almenweg erst Anfang Juli, dann mit strengen Hygiene-Regeln. Auch, dass am Burgfestwochenende „ein klein wenig Atmosphäre zu geschaffen werden konnte, mit dem kleinen Umzug, mit der frisch restaurierten Postkutsche und der Illumination der Burg“, stimmt den Verwaltungsleiter froh.

„Genau genommen waren die meisten Generationen vor uns schon auf ganz andere Weise bedroht, mit Hungersnot, mit Krieg und schlimmen Seuchen ohne medizinische Versorgung. Deshalb: Jammern hilft nicht. Wir müssen zuversichtlich bleiben und wir werden das auch schaffen. Gemeinsam werden wir diese Krise durchstehen“, schreibt Helbig abschließend. red

