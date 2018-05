Anzeige

Fürth.Innerhalb von wenigen Tagen hat die Polizei zwei Einbrüche klären können. Am vergangenen Mittwoch waren Schlüssel eines Firmenwagens und eines Containers vom Lagerplatz einer Baufirma an der Carl-Benz-Straße in Fürth gestohlen worden. In der Nacht zum Freitag wurde auf dem gleichen Gelände Werkzeug aus einem Transporter der Gemeinde ausgeräumt.

Die Ermittler vom Einbruchskommissariat in Heppenheim stellten schnell eine Verbindung zu einem 27 Jahre alten Mann aus der Gemeinde her, der bereits der Polizei bekannt ist. In seiner Wohnung haben die Beamten am Freitag das Diebesgut sichergestellt. Jetzt überprüft die Polizei, ob er noch für andere Taten verantwortlich ist. pol