Polizei stellt drei Motorräder sicher

Lindenfels.Insgesamt 39 Motorradfahrer sind am Samstag bei Lindenfels von Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrolliert worden. Die Aktion fand zwischen 10 und 16 Uhr an der Bundesstraße 47, in Höhe des Parkplatzes „Schöne Aussicht“, statt.

Bei der Kontrolle wurde bei einem 34-jährigen Biker aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg festgestellt, dass der Dezibel-Killer an seinem lauten Motorrad demontiert worden war. Zwecks Erstellung eines Gutachtens wurde das Motorrad abgeschleppt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Abgefahrene Reifen

Den gleichen Verstoß beging ein 56 Jahre alter Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Bei seinem Motorradauspuff fehlte einer der beiden Dezibel-Killer. Auch in diesem Fall stellten die Polizisten die Maschine sicher.

Für eine 54-jährige Bikerin aus dem gleichen Landkreis war die Fahrt ebenso an der Kontrollstelle beendet. An ihrer Harley waren Schalldämpfer mit manuell verstellbarer Klappensteuerung verbaut. Die Klappen waren geöffnet. Gemäß der mitgeführten Betriebserlaubnis für die Schalldämpfer müssen die Klappen bei der Fahrt aber geschlossen sein. Somit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Sicherstellung zwecks Gutachten war auch in diesem Fall die Folge.

An zwei Leichtkrafträdern wurde von der Polizei bemerkt, dass die Reifen stark abgefahren waren. Es konnten Restprofiltiefen von maximal 0,3 Millimeter anstatt der vorgeschriebenen 1,0 Millimeter festgestellt werden. Weiterhin trat bei beiden Fahrzeugen Öl aus. Bedingt dadurch waren die Bremsscheiben und -beläge stark verölt. Eine ausreichende Bremswirkung war daher nicht mehr gewährleistet. Die Weiterfahrt wurde von den Polizisten daraufhin an Ort und Stelle untersagt. Die 17- und 18-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun Bußgeldverfahren wegen den abgefahrenen Reifen. Bei anderen Maschinen wurden geringe Mängel an der Beleuchtung oder fehlende Reflektoren festgestellt. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020