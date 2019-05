Polka, Märsche und Walzer halten Musikfreunde fit

Lindenfels.Die Maifeier der Trachtenkapelle hat schon am frühen Morgen viele Musikfreunde in den Kurgarten in Lindenfels gelockt. Der Sportverein sorgte für den Ausschank von Getränken. In einer Ecke brutzelten Bratwürstchen. Die Lindenfelser Trachtenkapelle unter der Leitung von Peter Flath stand in einer Ecke und schon startete das Konzert.

Zwei Tische wurden Fanclubs der Musiker belegt. „Wir

...