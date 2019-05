Porträts aus Ölkreide

Die Kinder fanden sich in diesem Projekt zu Zweierteams zusammen. Ein Kind setzte sich vor einen Overhead-Projektor, der Partner zeichnete die Umrisse von Kopf, Hals und Schultern auf Papier. Dabei kam es auf ruhiges Sitzen und Zeichnen an.

Anschließend durfte jeder entscheiden, ob er sich realistisch oder abstrakt malen möchte. So entstanden zahlreiche gut erkennbare Gesichter, aber auch Umrisse, die mit Spiralen, bunten Feldern und anderen Mustern gefüllt waren. Die Erwachsenen begleiten den Prozess, ließen die Kinder aber selbstständig mit Ölkreide gestalten.

Eine Schülerin meinte: „Mir gefällt gut, dass ich Zeit habe, an meinem Bild zu malen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich mich so sehr konzentrieren muss.“ In der Aula wurden die Kinder mit ihren Porträts fotografiert. Die Bilder sollen auf Fotopostern zusammengetragen werden. red/Bild: Schule.

