Postkutsche wird generalüberholt

Lindenfels/Bensheim.Auf den ersten Blick haben König Maha Vajiralongkorn von Thailand und der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig nun wirklich gar nichts gemeinsam. Und dennoch gibt es eine Gemeinsamkeit: Beide sind Kunden des Schreiner- und Wagnermeisters Dieter Ruppert, der sich in Bensheim auf die Restaurierung alter Gefährte spezialisiert hat. Seit Anfang des Jahres möbelt Ruppert in seiner Werkstatt am

...