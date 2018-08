Prägende Bergsträßer Bauwerke im Mini-Format

Ein Kandidat für die Ausstellung von Peter Elbert im Lindenfelser Drachenmuseum: Das Modell des Rinnentors in Bensheim um 1880. © Funck

Lindenfels/Gadernheim.Ob er etwas schrumpfen lässt oder nicht, entscheidet Peter Elbert eher spontan. „Ein Gebäude sollte eine Geschichte erzählen“, sagt der Modellbauer aus Gadernheim. Ohne eine gewisse Faszination geht nichts. Spektakuläre Technik und prägnante Historie lässt er aber auch gelten. Ebenso wie Projekte, die niemals realisiert wurden. Das Wichtigste: So nah am Vorbild wie möglich. Oder eben an den

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5300 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.08.2018