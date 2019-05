Predigt auf Odenwälderisch

Lindenfels.Schon Martin Luther wusste, wie wichtig es für die Verkündigung des Wortes Gottes ist, dem Volke „aufs Maul zu schauen“. Das gilt auch heute noch. Der örtliche Dialekt ist die Sprache, die aus dem Herzen kommt.

Im Odenwälder Dialekt klingt manch derbes Wort weich und warmherzig. Für viele Menschen in unserer Region ist er Mutter- und Vatersprache, und damit Inbegriff von Heimat in gutem Sinne. Daher lädt die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels am kommenden Sonntag, den 12. Mai, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Predigt in Odenwälder Mundart ein, die der Ellenbacher Prädikant und Landwirt Johannes Winkler halten wird. Im Anschluss an den Gottesdienst ist das Kirchencafé geöffnet und lädt die Besucherinnen und Besucher bei Kaffee, Tee und Gebäck noch ein wenig zum Verweilen und zum Austausch über diesen besonderen Gottesdienst ein. Auch auswärtige Gäste sind willkommen. red

