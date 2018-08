Predigt in Mundart

Lindenfels.Der Ellenbacher Prädikant Johannes Winkler wird im Gottesdienst am kommenden Sonntag, 26. August, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Lindenfels die Predigt in Odenwälder Mundart halten.

„Dem Volke aufs Maul zu schauen und verständlich und lebensnah zu predigen, hat bereits Martin Luther empfohlen. Was läge da näher, als einmal eine Predigt im heimatlichen Dialekt zu halten? Der Landwirt Johannes Winkler, der seit langem den Prädikantendienst im evangelischen Dekanat Bergstraße versieht, wagt dies“, schreibt die Kirchengemeinde in ihrer Einladung.

Der ursprünglich geplante Gottesdienst mit Fabian Czybull, der zurzeit eine Ausbildung zum Prädikanten absolviert, wird nachgeholt werden. red

