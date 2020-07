Probebetrieb im Freibad startet am Montag

Lindenfels.Es ist offiziell: Das Lindenfelser Schwimmbad wird am kommenden Montag, 6. Juli, seine Pforten öffnen. Wie bereits angekündigt, wird es aber Beschränkungen infolge der Corona-Bestimmungen geben. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Wie bereitsangekündigt, werden die für die Saison 2020 verkauften Dauer- und Drei-Bäder-Karten in keinem Fall für eine „Saison unter Corona-Bedingungen“ genutzt werden können. Die Stadt wird diese Karten für die Saison 2021 übertragen.

Auf der Homepage der Stadt (lindenfels.de) ist das Hygiene- und Zugangskonzept auf der „Schwimmbad“-Seite zu finden. Kurz zusammengefasst sieht es folgenden Ablauf vor: Es gibt zwei Badezeiten am Tag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Dazwischen muss das Bad komplett geräumt werden, damit desinfiziert werden kann.

Buchung über die Internetseite

Wer ins Schwimmbad will, muss dies online buchen. Dabei müssen die Badegäste auch gleich ihre Kontaktdaten angeben – so erfüllt die Stadt ihre Verpflichtung zur Kontaktnachverfolgung nach der Corona-Verordnung. Auf der Homepage wird dazu auf der Startseite ein Link zur Buchungsplattform ab Samstag platziert. Der Probebetrieb wird mit 250 Gästen pro Schicht starten. Die Nutzer können bis zu fünf Personen anmelden und nur jeweils einen Termin für den aktuellen oder den Folgetag buchen – zum Start kann jeder drei Termine pro Woche buchen.

Für Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben, besteht die Möglichkeit, ihre Buchung im Kur- und Touristikservice jeweils vormittags zu tätigen (dies geht zwischen 9-11.30 Uhr, aber nur durch persönliche Vorsprache, nicht über Telefon). Nach Bestätigung der kostenpflichtigen Buchung erhält der Badegast eine Bescheinigung per E-Mail, welche er an der Eintrittskasse vorzeigen muss (es reicht der Ausdruck der ersten Seite der Buchungsbestätigung). An der Kasse ist dann auch die Gebühr zu bezahlen – die Verwaltung bittet, den Betrag passend vorzulegen. Für den Kassendienst wurden zusätzlich Mini-Jobs besetzt, da das seitherige Schwimmbadpersonal diese Mehrarbeiten allein nicht leisten kann.

Der Badebetrieb wird allerdings auch einige Einschränkungen erfahren. So ist das Schwimmen nur in den drei markierten Bahnen möglich. Es dürfen maximal 88 Personen gleichzeitig im Wasser sein. Sprungturm, Kleinkinderbecken, Spielplatz und Volleyballfeld müssen gesperrt und die beliebten Bänke am Schwimmbeckenrand entfernt werden. Eingang und Ausgang wurden getrennt. Die Besucher sind verpflichtet, überall die Abstandsregeln eigenverantwortlich einzuhalten – das gilt auch im Becken und auf der Liegewiese. Duschen und Toiletten sind nur einzeln nutzbar und es ist auch jeweils nur eine für Damen und eine für Herren geöffnet.

Sollte die Probephase, bei der es nun in den nächsten 14 Tagen gilt, Erfahrungen zu sammeln, reibungslos über die Bühne gehen, dann soll der Badebetrieb bis Mitte September so laufen. Sollten weitere Lockerungen kommen, werden diese entsprechend eingearbeitet.

Der Badebetrieb laufe in diesem Jahr mit einer großen Portion Eigenverantwortung der Badegäste und nur, wenn das so auch gelebt wird, kann der Badebetrieb fortgeführt werden, heißt es von der Stadt. Wiederholte Verstöße können zum Verweis führen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020