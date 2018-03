Anzeige

Rimbach.Der Erwerb der deutschen Sprache ist Voraussetzung für die Integration. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach gibt es daher sogenannte Sprachintensivklassen, in denen Flüchtlingskinder aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam unterrichtet werden. Haben sie Interesse und sind in ihrem Sprachniveau so weit fortgeschritten, dann können sie am Deutschen Sprachdiplom (DSD) teilnehmen.

Deutschlehrer Christian Stein ist dafür zuständig. Er bereitete jetzt sechs Schüler auf die Prüfungen vor. Diese setzt sich zusammen aus einem schriftsprachlichen Teil, aus Lese- und Hörverstehen und aus einer mündlichen Prüfung. Aus Erfahrung zeigt sich, dass gerade Letztere die Kinder und Jugendlichen in Aufregung versetzt.

In einer Viertelstunde erzählen die Schüler etwas über ein Thema ihrer Wahl vor einer offiziellen Prüfungskommission, zu der auch Stein gehört. Im Anschluss an ihre eigene Präsentation werden Fragen gestellt, und schließlich wird die Prüfung ausgewertet.