Prügelei und Schreckschusswaffe

Erbach.In Erbach hat es offenbar eine Schlägerei gegeben, bei der auch eine Schreckschusspistole zum Einsatz kam.

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Zeuge um kurz nach 2 Uhr der Leitstelle der Polizei eine Schlägerei von mehreren Personen in Erbach vor einer Spielothek gemeldet. Er und auch die den Anruf entgegennehmende Beamtin nahmen Schussgeräusche wahr. Die erste Streife der Polizeistation Erbach bekam dann auch direkt von einem der 15 Anwesenden eine Schreckschusswaffe ausgehändigt, die zuvor einem Angehörigen der Gegenpartei abgenommen worden sein soll.

Ein Schwerverletzter

Ein 36-jähriger Michelstädter wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass eine Versorgung im Krankenhaus erforderlich war. Er erlitt eine Schnittverletzung an der Hand und eine Kopfverletzung. Zur Abarbeitung wurden die Erbacher Streifen durch weitere Streifen der umliegenden Dienststellen unterstützt. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz wurden aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war Auslöser ein Streit darüber, dass man in der dortigen Bar nicht mit Karte bezahlen konnte. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.07.2020