Prunkbauten und Konzentrationslager

Rimbach.Die Zehntklässler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach machten sich auf den Weg in die Oberpfalz, um im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg dem Namensgeber der Rimbacher Haupt- und Realschule zu gedenken. Am frühen Morgen fuhr die Gruppe mit den begleitenden Lehrkräften Sabine Meister, Christian Stein und Christiane Stechmann zunächst nach Nürnberg.

Dort verbrachte die

...