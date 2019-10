Putzaktion im Drachenmuseum

Lindenfels.Erneut haben sich Helferinnen im Deutschen Drachenmuseum zu einem Arbeitseinsatz getroffen.

Viele Besucher bringen es mit sich, dass neben den Fußböden auch besonders die zahlreichen Glasvitrinen in den Museumsräumen nicht sauber bleiben. Deshalb trafen sich wieder einige Helferinnen, um die Vitrinen zu putzen und ihnen ein blitzblankes Aussehen zu geben. Vorsitzender Peter C. Woitge bedankte sich bei den Akteurinnen und freute sich mit ihnen, dass die etwa 1000 Exponate in über 30 Vitrinen wieder voll zur Geltung kommen. red/Bild: Museum

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.10.2019