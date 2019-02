Qigong und Tai Chi im Bürgerhaus

LINDENFELS.Einen Schnupperkurs für Qigong und Tai Chi wird es in Lindenfels ab Anfang März geben. Qigong beinhaltet sanfte Bewegungs- und Atemübungen und hilft dabei, eine stabile Gesundheit zu entwickeln und zu erhalten. „Viele Beschwerdebilder müssen erst gar nicht entstehen, wenn man rechtzeitig die natürlichen Fähigkeiten zur Heilung und Gesunderhaltung pflegt – gerade im Alter“, heißt es in der Ankündigung.

Tai Chi ist eine sanfte innere Kampfkunst und der Weg der Bewegung im Einklang mit der Natur“, schreiben die Organisatoren.

Mit sanften, geschmeidig fließenden Bewegungen könne bei nahezu allen Beschwerdelagen eine Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens erreicht werden.

Die Termine sind im Bürgerhaus – bei gutem Wetter im Kurgarten – ab dem 4. März montags in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr.

Zusätzlich gibt es zwei Miniworkshops am Samstag, 16. März mit Qigong für die Wirbelsäule sowie am Samstag, 23. März, mit einem Tai-Chi-Basistraining jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019