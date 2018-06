Anzeige

Fürth.Die Meinungen der Fünftklässler der Heinrich-Böll-Schule gehen weit auseinander. Wo bleibt das Auto nach einer Vollbremsung bei 30 Kilometer pro Stunde stehen? Von zehn Zentimeter hinter der Stopplinie bis hin zu 20 Meter reichen die Vermutungen. Thomas Tuma, Mitarbeiter des ADAC, demonstrierte dann vor den Augen der Schüler den Bremsversuch. Das Ergebnis: Genau eine Wagenlänge benötigt das Fahrzeug bis zum Stillstand. Doch nicht nur der Bremsweg war Thema des jüngsten Projekttages, auch das Verhalten im Verkehr und das richtige Anschnallen im Auto wurden von Thomas Tuma in verständlicher Weise behandelt. Unter dem Motto „Auto und Verkehr“ findet seit Jahren dieser Projekttag an der integrierten Gesamtschule statt. Organisiert wurde die Veranstaltung, an der alle fünften Klassen teilnahmen, von Lehrer Gernot Oberle. red