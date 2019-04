Rahmen für neue Kunstwerke

Lindenfels.Die Kunst-Projektwoche, die die Lindenfelser Carl-Orff-Schule mit dem Künstler Walter Rosam aus Eschau gemeinsam veranstaltet, findet zwar erst im Mai statt. Die Vorbereitungen laufen aber bereits auf Hochtouren.

„Hämmern, messen, scheiden“

Bereits Anfang März hatten zwei Lehrerinnen Rosam in seinem Atelier besucht, um dort großformatige Leinwände zu schneiden und daraus mit der Nähmaschine sogenannte Rollbildformate vorzubereiten. Einen Nachmittag lang nahmen sich nun viele Eltern Zeit, um zusammen mit dem Kollegium und dem Künstler in der Schule Leinwände zurechtzuschneiden und Keilrahmen zusammenzusetzen. „Hämmern, messen, schneiden“ war das Motto des Treffens.

In der Aula wurde abgemessen, markiert und geschnitten, im Werkraum gehämmert. So viel wie möglich sollte im Vorfeld bereits erledigt werden. Das Ergebnis des Nachmittags: Alle Leinwandrollen sind zugeschnitten, alle kleinformatigen Keilrahmen sind zusammengesetzt. Da konnte man sich nach getaner Arbeit zufrieden den Kuchen am Buffet schmecken lassen.

