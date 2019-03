Rasende Biker in Fürth und Rimbach

Rimbach/Fürth.Zwei Motorradfahrer haben sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die beiden waren einer Streife durch ihre rücksichtslose, schnelle und verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen. Zur Identifizierung werden nun Zeugen gesucht.

Die Motorradfahrer waren gegen 15 auf der B 38 in Rimbach unterwegs. Dort fielen sie durch riskante Überholmanöver im stockenden Verkehr auf, wie die Polizei berichtete. Nachdem die Beamten für eine Kontrolle das Anhaltezeichen, Blaulicht und Sirene eingeschaltet hatten, beschleunigten die Motorradfahrer.

Fußgänger gefährdet

Rasant und mit stark überhöhter Geschwindigkeit brausten sie in der Folge über die B 38 durch Rimbach und Fürth. Auf der über sieben Kilometer langen Strecke seien Fußgänger, darunter auch Kinder, durch die rücksichtslose Fahrweise erheblich gefährdet worden. Ein Unfall sei nur durch die schnelle Reaktion der Fußgänger verhindert worden.

An der Kreuzung B 38 / B 460 in Krumbach verloren die Beamten den Sichtkontakt zu den Motorrädern. Das eine Zweirad ist dreifarbig in Rot, Weiß und Schwarz lackiert. Der Kennzeichenhalter ist klappbar und hat LED-Leuchten. Der Fahrer trug einen schwarzen Pullover, möglicherweise mit Applikationen. Bei dem zweiten Motorrad handelt es sich um einen sogenannten Supersportler. Der Fahrer trug einen rot-schwarzen Pullover.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.03.2019