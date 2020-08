Reichelsheimer Grundschule ist Energiesparmeister

Reichelsheim.Die Reichelsheimer Reichenbergschule hat die Jury mit ihrem Klimaschutz-Projekt überzeugt und den Energiesparmeister-Landestitel in Hessen gewonnen. Durch Gemüseanbau in ihrem eigenen Garten hätten die Garten-AG und die Koch-AG eine nachhaltige Ernährungsweise an der Grundschule etabliert, heißt es in der Begründung.

Die Grundschüler versorgen sich und die Koch-AG vollständig aus dem Schulgarten. Mittlerweile keltern sie auch ihren eigenen Saft mit Obst von der Streuobstwiese. Außerdem wollen die Schüler künftig Früchte- und Kräutertees herstellen.

Insgesamt 319 Schulen hatten sich bei dem vom Bundesumweltministerium ausgeschriebenen Wettbewerb beworben. Der Landessieg der Reichelsheimer Grundschule wird mit 2500 Euro, einer Projektpatenschaft mit der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen und der Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg belohnt.

Abstimmung im Internet

Im Wettbewerb um den Bundessieg tritt die Reichenbergschule gegen die 15 anderen Landessieger an. Wer „Energiesparmeister Gold“ wird, entscheidet eine Abstimmung im Internet bis zum Montag, 14. September. Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Online-Abstimmung über den Bundessieger. Für die Schüler aus Reichelsheim übernimmt die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen diese Patenschaft.

„Wie eine nachhaltige und gesunde Lebensweise funktioniert, lernen die Grundschüler in praktischer Weise in den verschiedenen AGs“, sagt Matthias Haupt vom Sparkassen- und Giroverband. „Es ist erstaunlich, wie gut der Schule die Komplettversorgung aus eigenem Bio-Ackerbau ohne großen Kostenaufwand gelingt. Wir dürfen gespannt sein, welche weiteren nachhaltigen Projekte die Schule künftig anstoßen wird.“

Preisverleihung in Berlin

Welches Projekt am erfolgreichsten Stimmen gesammelt hat und Bundessieger wird, erfahren die Teilnehmer des Schulwettbewerbs während der Preisverleihung, die für Freitag, 18. September geplant ist. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Preisverleihung in diesem Jahr allerdings als Online-Veranstaltung stattfinden.

Schirmherrin des Energiesparmeister-Wettbewerbs ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb wird durch die Kampagne „Mein Klimaschutz“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums unterstützt. Der Schulwettbewerb wird seit zwölf Jahren von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2-Online realisiert.

Dabei werden jedes Jahr Preise im Wert von insgesamt 50 000 Euro an Schüler und Lehrer vergeben. „Mein Klimaschutz“ ist eine Mitmachkampagne von CO2-Online im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Sie soll Verbraucher dazu motivieren, den eigenen Kohlendioxid-Fußabdruck dauerhaft zu verkleinern.

CO2-Online setzt sich dafür ein, den klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß zu senken. Seit 17 Jahren helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird CO2-Online von der Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowie weiteren Partnern.

red

Info: www.energiesparmeister.de www.energiesparmeister.de/ voting www.mein-klimaschutz.de www.co2online.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.09.2020