Reinigungsaktion im Museum

Lindenfels.Jan Hohmann, Leiter des Lindenfelser Museums, lädt für Samstag, 30. März, um 10 Uhr zum Frühjahrsputz in das Heimatmuseum ein. Nach der Winterpause öffnen sich für die neue Saison mit dem Oster- und Künstlermarkt erstmals die Türen der Einrichtung in der historischen Zehntscheune am Burgaufgang.

Zunächst gilt es aber, den Winterstaub aus dem Museum zu schaffen. Hierzu sind alle Betreuer des Arbeitskreises Museum und Heimatpflege im Verkehrsverein sowie interessierte Bürger eingeladen. Putzzeug sollte mitgebracht werden, es werden zwei bis drei Staubsauger gebraucht. Nach der Arbeit wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. li

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019