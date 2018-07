Reiter brauchen vor allen Dingen Spaß am Putzen

Der Reit- und Fahrverein Nibelungen Lindenfels hatte im Rahmen der Ferienspiele zu einem „Tag mit dem Pferd“ eingeladen. © cf

Lindenfels.Pferde und das Reiten sind immer noch eine Domäne, die in weiblicher Hand liegt. Das war auch bei den Ferienspielen in Lindenfels so. Zwar sind im Reit- und Fahrverein Nibelungen schon ein paar Jungen seit längerer Zeit engagiert, doch sind sie eher die Minderheit. Im Verein wünscht man sich durchaus noch mehr Jungen, die das Reiten zu ihrem Hobby machen.

„Klasse, jetzt gehen wir die

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2721 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.07.2018