Anzeige

Reichelsheim.Am Samstag, 21. April, öffnet das Repair-Café in Reichelsheim wieder seine Pforten. Im Haus der Vereine in Reichelsheim, Bismarckstraße 24, warten in der Zeit von 14 bis 17 Uhr freiwillige Experten aus den Bereichen Elektro, Computer- und Handy-Support, Nähen und Stopfen, Holz und Metall auf Gäste.

Die Besucher können ihre defekten Geräte mit fachkundiger Hilfe wieder zum Laufen bringen oder Lieblingskleidungsstücke wieder tragbar machen.

Wer ein angefangenes Handarbeitsstück (Strickarbeit, Näharbeit) zu Hause liegen hat, das einfach nicht fertig wird, ist eingeladen, damit ins Repair-Café zu kommen. Vielleicht lässt sich gemeinsam ein Neuanfang finden oder eine Hürde überwinden.