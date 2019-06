Restkarten für das Kikeriki-Theater

Lindenfels.Für die Aufführung des Stücks „Erwin– ein Schweineleben“ des Kikeriki-Theaters aus Darmstadt, am Sonntag, 23. Juni, gibt es noch einige wenige Restkarten. Dies teilt der SV Lindenfels mit, der die Veranstaltung organisiert. Die Veranstaltung am Samstag, 22. Juni, ist schon länger ausverkauft – erst daraufhin wurde die Veranstaltung am Sonntag angeboten.

Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr auf Burg Lindenfels. Nach Angaben des Kikeriki-Theaters sei das Stück noch nie unter freiem Himmel aufgeführt worden, teilt der Verein mit. Es handelt sich um eine Freiluftveranstaltung, die bei jedem Wetter abgehalten wird, außer bei höherer Gewalt. Es gilt dabei die freie Platzwahl. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.06.2019