„Rodscher“ will Platz machen für Nachfolger

Schlierbach.Wenn in Schlierbach von „Rodscher“ die Rede ist, weiß so ziemlich jeder, wer damit gemeint ist. Mit Robert Gehrisch – so der richtige Name von Schlierbachs Ortsvorsteher – können dagegen nur die Wenigsten etwas anfangen, weiß Ehefrau Iris. Seit 2001 steht Gehrisch an der Spitze des Schlierbacher Ortsbeirates und damit will er es dann auch gut sein lassen. „Es soll frischer Wind einkehren“

...