Rosinenbrötchen ohne Rosinen

Reichenbach.Frisch gebackenes Brot und leckeren Hefekuchen bekommt man bei Anja Metzger in ihrem Backhaus in der Ortsmitte von Reichenbach eigentlich nur samstags. Für die Lautertaler Ferienspiele allerdings machten sie und Thorsten Dingeldey eine Ausnahme. Denn 15 Kinder warten zusammen mit Gertrud Marquardt vom Verschönerungsverein Reichenbach schon gespannt an den Tischen vor der

...