Rückblick auf das Jubiläumsjahr

Lindenfels.Der Freundeskreis Moëlan-sur-Mer-Lindenfels lädt für den 26. April (Freitag) alle Mitglieder und Freunde zur Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus ein. Normalerweise findet die Versammlung bereits zu Jahresbeginn statt.“In diesem Jahr haben wir unsere Hauptversammlung auf Ende April verschoben, weil das Bürgerhaus renoviert worden ist“, erklärt Pascale Rippl, Erste Vorsitzende des Freundeskreises.

Ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Klassiker wie der Jahresbericht und die Kassenlage. Interessenten, die einfach nur einmal reinschnuppern wollen, seien beim Freundeskreis immer herzlich willkommen.

Einen besonderen Programmpunkt wird es in diesem Jahr aber doch geben. Denn Peter Steckel hat einen fotografischen Rückblick auf das vergangene Jahr vorbereitet, in dem die beiden Städte Lindenfels und Moëlan-sur-Mer das 50-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft feiern konnten. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Peter Steckel einen professionellen Fotografen in unseren Reihen haben. Dadurch können wir gemeinsam einige Höhepunkte aus unserem Jubiläumsjahr noch einmal gemeinsam Revue passieren lassen. Das wird bestimmt für alle Teilnehmer unserer Jahreshauptversammlung ein Höhepunkt der diesjährigen Sitzung“, freut sich Rippl, die mit ihrem Team auch diesmal wieder für Speisen und Getränke sorgen wird. Denn: „Unsere Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen. Dazu gehört auch, dass wir sie mit Baguettes und Rotwein bewirten“, so Rippl. red

