Ruhestand nach 40 Jahren in der Kita

Lindenfels.In einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche ist Isolde Rohnstock nach 40 Jahren Dienst in der Lindenfelser Kindertagesstätte Baur de Betaz in den Ruhestand verabschiedet worden. Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig und ihr Team hatten für die langjährige Leiterin der Einrichtung eine besondere Feier organisiert. Links vom Altar stand eine Wand mit Fotos, die Rohnstock in ihrem Berufsleben als Erzieherin zeigen, getreu ihrem Motto: „Ein Leben für die Kinder“.

Ebenfalls im Gottesdienst war Marianne Haller, die frühere Leiterin des Kindergartens in der Wilhelm-Baur- Straße. Von ihr hatte Rohnstock die Leitung übernommen. Die Kirche war gut besucht und auf jedem Platz lag ein Liedzettel mit Fotos der Jubilarin. Viele lächelten als sie das Foto von Rohnstock und Haller aus den 80er Jahren sahen, auf dem beide Kittelschürzen tragen.

Ganze Familie mit dabei

Den Gottesdienst eröffnete Andreas Demel, der Leiter des ökumenischen Kirchenchors, mit seinem Orgelspiel. Dann sang der Chor: „Ein neuer Morgen“ – schließlich beginnt nun für Rohnstock, die mit der ganzen Familie da war, ein neuer Lebensabschnitt. Pfarrerin Grimm- Helbig fand dafür die passenden Worte in der Bibel: „Bei Dir ist die Quelle des Lebens“. Übertragen auf Rohnstock heißt das: „Der Beruf ist mein Leben“.

Dass sie mit Kindern arbeiten wollte, wusste Isolde Rohnstock schon 1970, als mit 15 Jahren die Schule abschloss. Ein Freiwilliges Soziales Jahr wollten sie und eine Freundin in der Uniklinik in Heidelberg absolvieren. Beider Berufswunsch: Kinderkranken - oder Säuglingsschwester. Die Absage für die Ausbildung und das Freiwillige Soziale Jahr kamen mit dem Hinweis: „Dafür müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein“. Daraufhin suchten sich die beiden Freundinnen einen Job im Supermarkt, um Geld zu verdienen. Mit 18 Jahren starteten sie erneut die Bewerbung bei der Uniklinik diesmal mit Erfolg. Beide machten ihre FSJ auf der Kinderchirurgie, wurden dabei aber auch mit dem Tod von Kindern konfrontiert. Rohnstock hielt länger durch als ihre Freundin. Sie wollte immer noch mit Kindern arbeiten und entschloss sich, eine Ausbildung als Erzieherin zu absolvieren. Sie besuchte die Erzieherinnenschule in Darmstadt und absolvierte ihr Anerkennungsjahr in einem Städtischen Kindergarten in Frankfurt am Main. Im Anschluss arbeitete sie zwei Jahre in Heppenheim in der katholischen Kindertagesstätte in der Weststadt.

Marianne Haller bot ihr 1980 eine feste Halbtagstelle im evangelischen Kindergarten an. Der damalige Pfarrer Thomas Röder bat sie, die Leiterin wegen Krankheit bis Dezember zu vertreten. Sie übernahm die Vertretung und blieb bis heute die Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte am Allmenweg. Ihre Mutter half ihr bei der Betreuung der beiden Kinder Marlen (verheiratete Ataman) und Sohn Jan.

Aufteilung während des Umbaus

In Rohnstocks Zeit als Leiterin der Kita Baur de Betaz fiel der Umbau des Gebäudes nahe der Grundschule. Unter Leitung von Pfarrer Herbert Iglhaut erfolgte die Erweiterung. Pfarrerin Grimm-Helbig, seit 1976 Iglhauts Nachfolgerin, erinnert sich noch gut daran. Damals wurden die Gruppen aufgeteilt: Eine kam in die Räume des alten evangelischen Kindergartens in der Wilhelm-Baur-Straße, eine zweite in das St. Josefsheim. Das Mittagessen wurde den Kindern im evangelischen Gemeindehaus serviert. „Das roch immer so gut bis in unsere Pfarrwohnung“ so Grimm-Helbig. Damals hätten viele Lindenfelser die Kindergartenkinder so richtig wahrgenommen. Denn Rohnstock und ihre Mitarbeiter gingen immer zu Fuß mit den Kindern zum Essen ins Gemeindehaus.

Padagogische Arbeit modernisiert

In den 40 Jahren modernisierte Rohnstock die pädagogische Arbeit in der Kita. Damit aus ihnen selbstständige Persönlichkeiten werden, gibt es jetzt das offene Konzept: Nach dem Stuhlkreis am Morgen in ihrer Gruppe dürfen die Kinder unter den vielen Angeboten wählen.

Grimm-Helbig bereitete die Kitaleiterin mit rührenden Worten auf ihren neuen Lebensabschnitt vor. Sie machte ihr Mut jetzt all das zu tun, was sie tun möchte: morgens ausschlafen, sich mit Freunden treffen, im Garten arbeiten oder die Enkelkinder hüten. Einen Wunsch hat Rohnstock schon geäußert: Sie will den neuen Lebensabschnitt mit einer Flusskreuzfahrt beginnen.

Draußen vor der Kirche warteten die Kindergartenkinder darauf, sich zu verabschieden. Für das Lied von der Schlange und weitere Songs bekamen sie viel Applaus. Ihre Kollegen schenkten ihr einen Reiseführer, von ihrem Arbeitgeber, der Kirche und den Eltern gab es Reisegutscheine zur Ruhestandsurkunde.

Rohnstock freute sich darüber dass alle ehemaligen Mitarbeiter zu ihrer Verabschiedung in die evangelische Kirche gekommen waren. Alle sagten einstimmig: „Sie hat die Gabe, ihren Mitarbeitern ihre Wertschätzung zu zeigen, das zeichnete sie aus“. Ebenso habe sie in ihrer Zeit als Kitaleiterin bei Problemen immer nach einer für alle tragbaren Lösung gesucht.

Mit ihrem Lieblingslied: „Möge die Straße uns zusammenführen“, endete der Gottesdienst in der evangelischen Kirche, indem auch Rohnstocks Nachfolger Alexander Reichert namentlich vorgestellt wurde. Er wird im Gottesdienst am 29.09. offiziell in sein Amt eingeführt.

Bis in den Nachmittag feierte Isolde Rohnstock mit offiziellen Gästen und Grußworten vor der Kirche in schönem Ambiente.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019