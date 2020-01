Rund 200 Tiere sind bei der Lokalschau zu sehen

Winterkasten.Der Rassegeflügelzuchtverein Winterkasten lädt für seine jährliche Lokalschau erstmals nach Kolmbach ein. Am 25. und 26. Januar (Samstag und Sonntag) stellen dort rund 20 Winterkäster Züchter knapp 200 Tiere aus. Für sie ist diese Schau Abschluss und Höhepunkt des Zuchtjahres 2019 und im Idealfall Belohnung und Anerkennung für ihre Arbeit.

Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung mit angeschlossener Gastronomie am Samstag in der Zeit von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet.

Bei einer gut besuchten Mitgliederversammlung in Laudenau wurden unter der Leitung der Vorsitzenden Heike Schneider Einzelheiten der Planung wie Zeitplan, Abläufe, Bewirtung, Einteilungen und Abgabe der Tiermeldungen besprochen.

Durch Nachmeldungen hat sich die Zahl der ausgestellten Hühner und Zwerghühner inzwischen auf etwa 110 Tiere erhöht. Auch bei den Tauben gab es Nachmeldungen, so dass deren Gesamtzahl nun etwa 100 beträgt. „Damit ist die Tieranzahl sowohl bei den Tauben wie auch bei den Hühnern auf dem gleichen Stand wie in den Vorjahren. Super!“, freute sich die Vorsitzende.

Drei Preisrichter kommen

Folgende Hühner- und Zwerghühnerrassen werden in mehreren Farbenschlägen zu sehen sein: Barnevelder, Minorka, Holländische Zwerghühner, Zwerg-Wyandotten, Zwerg-Welsumer, Zwerg-New Hampshire, Zwerg-Italiener, Zwerg-Australorps und Kraienköppe. Bei den Tauben stellen sich die Rassen Luchstauben, Röhmer, Mittelhäuser, Eistauben, Lockentauben, Altenburger Trommeltauben, und Rheinische Ringschläger in verschiedenen Farbenschlägen den kritischen Augen der Preisrichter.

Diese werden wie üblich die ausgestellten Tiere am Tag vor der Öffnung anonym bewerten. Stefan Wanzel aus Heppenheim nimmt Hühner und Zwerghühner unter die Lupe, Bernd Hartmann aus Reinheim die Tauben. Dirk Kessler aus Ober-Laudenbach kümmert sich um alle drei Kategorien. Alle drei Juroren sind Stammgäste bei der Winterkäster Lokalschau.

Sie füllen für jedes Tier einen Rückmeldebogen aus, der dem Eigentümer Hinweise zum Zuchtstand gibt und im Idealfall die Anstrengungen des zurückliegenden Jahres mit einem „V“ wie vorzüglich belohnt, der besten möglichen Note bei der Rassegeflügelzucht.

Durch den Umzug nach Kolmbach kommen neue Herausforderungen auf die Züchter zu, doch unter dem Strich dürfte die Organisation der Schau wohl eher einfacher werden. In Kolmbach ist alles unter einem Dach und ebenerdig, was sowohl für die Ausstattung der Halle als auch für die Bequemlichkeit der Gäste von Vorteil ist.

In Winterkasten waren Tauben und Hühner auf das Alte Schulhaus und auf das Feuerwehrhaus aufgeteilt. Beide Örtlichkeiten mussten vor der Schau aus- und danach wieder eingeräumt werden. Dabei war die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr immer eine besondere Herausforderung. In der Alten Schule können der Spielmannszug der Feuerwehr und der Männergesangverein Liederkranz ihre Utensilien nun an Ort und Stelle belassen.

Aufbau beginnt heute

In Kolmbach beginnen das Herrichten des Saals sowie der Aufbau der Käfige heute (Dienstag) ab 16 Uhr, so dass die Tiere am Donnerstag, 23. Januar, zwischen 16 und 21 Uhr eingesetzt und am Freitag, 24. Januar, bewertet werden können. Für die tierärztliche Überwachung zeichnet Dr. Karl Krämer aus Fürth verantwortlich.

Mit dem Ende der Schau ist die Arbeit für die Züchter nicht beendet: Gleich nach Toresschluss beginnen sie damit, ihre Tiere wieder in den heimischen Stall zu verlegen. Am Montag, 27. Januar, müssen noch die Käfige abgebaut und die Halle gereinigt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020