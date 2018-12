Rund 5000 Besucher im Drachenmuseum

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels hat „ein erfolgreiches und interessantes Jahr“ hinter sich. Das schreibt der Vorsitzende des Museumsvereins, Peter C. Woitge, in seinem Weihnachtsbrief an die Mitglieder.

Zirka 5000 Besucher seien in der Einrichtung in diesem Jahr gezählt worden. „Darunter waren viele Führungen zu organisieren: für Jugendgruppen, für Schulklassen, Kitas und für Erwachsene.“

Woitge erinnert auch an die Arbeit der zwei Kindergruppen, die Dramulinos und die Drachenkinder. Außerdem wurden Kindergeburtstage im Museum gefeiert. Der Verein organisierte eine Reise für seine Mitglieder, einen Beitrag zu den Ferienspielen der Stadt, zwei Sonderausstellungen, Lesungen und eine Museumsnacht. Informationsstände, eine Bus-Infotour, die Teilnahme an einem Kerwezug sowie ein Messebesuch hätten Werbung für das Museum und auch für die Stadt Lindenfels gemacht.

„Bereits zum sechsten Mal konnte das Drachenfest gefeiert werden. Eingerichtet wurden drei Dioramen im Mirow-Raum. Mehrere Arbeitseinsätze, Reinigungsarbeiten im und am Haus und auch Reparaturen waren notwendig. Im Drachengarten, im Bürgerturm und im Drachentempel wurden Pflege- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Es wurden viele Stunden und Tage der Freizeit geopfert, damit das Angebot für die Besucher stimmt und das Museum sich immer weiter entwickelt“, schreibt Woitge weiter.

Er dankte im Namen des Vorstandes Mitgliedern und Freunden des Drachenmuseums für die vielfältige Unterstützung aktiv und ideell.

Für Dienstag, 1. Januar, lädt der Museumsverein um 15 Uhr zu einem Empfang ein, um das neue Jahr in gemütlicher und zwangloser Runde im Museum zu begrüßen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018