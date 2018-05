Sänger machten den Wanderern das Leben leicht

In Schlierbach feierten die Sänger ihr Grillfest zu Pfingsten. © gg

Schlierbach.Auch in diesem Jahr lockte das traditionelle Grillfest des Männergesangvereins Sängerlust Schlierbach am Tretbecken viele Gäste an. Am frühen Morgen freuten sich bereits Wanderer, die auf dem Nibelungensteig unterwegs waren, über Grillgut und Getränke: „So gestärkt fällt einem der Aufstieg nach Seidenbuch viel leichter“, so einer aus der Gruppe.

Um die Mittagszeit nutzen viele Familien

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1680 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.05.2018