SCHLIERBACH.Die Saisonabschlussfahrt der Oldtimerabteilung der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) führte die Teilnehmer in das private Museum eines Vehikel-Sammlers nach Heidelberg-Eppelheim.

Bei Kaiserwetter ging es über Nebenstraßen von Seidenbuch aus durch den Odenwald und den Neckar entlang nach Eppelheim. Der Organisator der Fahrt, Manfred Brust freute sich über den regen Zuspruch.

Im Museum gab es nicht nur Automobile und Motorroller, sondern auch Motor-Rollstühle und Krankenrollstühle zu bestaunen. Nach einem dreistündigen Aufenthalt ging es am Neckar entlang in die Heimat. Zum Abschluss trafen sich die Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein in Fahrenbach.

Dort wurden auch die Saisonmeister der Oldtimerabteilung gekürt. Diese wurden wie üblich an diesem Tag ermittelt. Clemens Knauer verwies dabei Robert Jäger und Markus Bauer auf die Plätze. red/Bild: IMS

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.10.2018