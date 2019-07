Sammlung für das Feuerwerk

Lindenfels.Alle Jahre wieder startet der Verkehrsverein Lindenfels (VVL) bei den Gewerbetreibenden und Einwohnern in Lindenfels und der Nachbarschaft eine Sammelaktion für das Feuerwerk am Burgfest-Samstag – in diesem Jahr der 3. August.

„Daher wird der Beauftragte des VVL, Klaus Mohr, die Förderer aufsuchen und diese wegen einer Unterstützung ansprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsvereins. Zudem weist der Verein darauf hin, dass Spenden zugunsten des Feuerwerkes auch direkt an den VVL mit dem Vermerk „Spende Burgfest“ überwiesen werden können.

Die Spenden werden auf das spezielle Burgfest-Konto des Verkehrsvereins bei der Volksbank Weschnitztal IBAN: DE96 5096 1592 0101 0513 26 erbeten. Eine Spendenquittung werde nach dem Fest zugesandt.

„Der Verkehrsverein bedankt sich schon heute bei allen Unterstützern, denn es zeigt sich immer mehr, dass solche Veranstaltungen nur noch gemeinschaftlich durchgeführt werden können“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.07.2019