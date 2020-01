Samstags-Einkauf brachte den Gewinn von 2019 Euro ein

Rimbach.Als gelungener Start erwies sich die groß durchgeführte Adventskalenderaktion des im Tal ansässigen Lions Clubs Rimbach/Weschnitztal im Rahmen Ende vergangenen Jahres. Schon Ende Oktober hatten die Lions-Teams an verschiedenen Lebensmittelmärkten in den Weschnitztalgemeinden und den 2019er Jubiläumskalender des Clubs zum Verkauf angeboten.

Dabei war Fortuna dem späteren Rimbacher Gewinner Clemens Pflästerer wohlgesonnen. So landeten beim samstäglichen Großeinkauf nicht nur die Artikel der Einkaufsliste im Einkaufswagen, sondern es wurde vorab auch der Kalender mit dem Hauptpreis im Beisein des neuen Löwenmaskottchens erworben. Ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass es sich lohnt, sich früh um den Erwerb des beliebten Kalenders zu kümmern.

Erlös geht an soziale Projekte

Dieses Wissen hatte sich aber auch bei den anderen Bewohnern im Tal herumgesprochen, so dass am ersten Verkaufswochenende eine beachtliche Anzahl an Kalendern den Besitzer wechselte. Verständlich, denn gerade der Jubiläumskalender in einer erhöhten Auflage von 6000 Stück war gefüllt mit Sonderpreisen, die zusätzlich am 6. und 10. Dezember ausgelost wurden.

Mit einem Erlös aus der Kalenderaktion von etwa 30 000 Euro können die Löwen im zehnten Jahr ihres Bestehens nun einiges bewegen und eine Anzahl von sozialen Projekten im Tal unterstützen. Dies alles sei aber nur möglich, weil sich jedes Jahr Spender und Stifter aus der heimischen Geschäfts- und Gewerbewelt fänden, die die Aktion mit Preisen unterstützen und so zum Gelingen der Aktion beitragen, betonen die Vertreter des Lions Clubs in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund plant er im Jubiläumsjahr auch eine „Dankeschön-Aktion“ für seine langjährigen Unterstützer und wird zu gegebener Zeit darüber informieren.

Übergabe im Januar

Der Hauptpreis in Höhe von 2019 Euro, der sich neben einigen anderen hochwertigen Preisen hinter dem 24. Kalendertürchen verbarg, wurde Anfang Januar übergeben. Zusammen mit seiner Ehefrau nahm Clemens Pflästerer auf Einladung des Clubs am Dreikönigstag am Neujahresempfang der Lions teil.

Nach einer zünftigen Fackelwanderung stärkten sich Mitglieder und Gäste am Ziel bei einem Buffet, bevor der Hauptpreis durch den Präsidenten Christian Becker übergeben wurde.

Wie der Gewinn aber nun verwendet wird, darüber konnte der glückliche Gewinner auf Nachfrage noch keine genaue Auskunft geben, Ideen hat der Familienvater allerdings schon einige.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020